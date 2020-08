Schweizer Stars reden über die Beziehung zu ihrem BFF

Was schätzt dein bester Freund an dir am meisten?

Steven Epprecht: «Dass wir so offen und ehrlich über alles reden können. Dass ich bei Sara sein kann, wie ich bin. Das ist für mich das Wichtigste in einer Freundschaft. Ich finde es zudem toll, dass wir viel zusammen lachen können, aber auch ernste Unterhaltungen führen, wenn es einem von uns mal nicht so gut geht. Hier sind wir wirklich füreinander da und das schätze ich sehr. In privater wie beruflicher Hinsicht finde ich es zudem mega toll, dass sie so kreativ ist und so viele Ideen hat.»