Schweizer Stars verraten, wovor sie sich wirklich gruseln

Musiker Loco Escrito (32) als Gladiator, Reality-Star Elena Miras (30) mit Vampir-Lippen und Ex-Bachelorette Eli Simic (34) als gruselige Marilyn Monroe: An der Halloween-Party «Season of the Witch» von Reto Hanselman (41) im Zürcher Kaufleuten schmissen sich die Schweizer Promis am Samstagabend in die unterschiedlichsten Horror-Kostüme.