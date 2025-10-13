Schweizer Topmodel Nadine Strittmatter hat geheiratet

Es scheint eine intime Hochzeit im kleinen Kreis gewesen zu sein, die Nadine Strittmatter (41) am Wochenende vom 11. Oktober 2025 feierte. Das suggerieren zumindest die Fotos, die das Schweizer Topmodel auf ihrem Instagram-Account postet. Dazu schreibt sie: «Ich habe gestern die Liebe meines Lebens geheiratet. Ich bin so unglaublich glücklich.» Die vielen privaten Post erstaunen, denn die 1,80 Meter grosse Aargauerin hielt ihr Privat- und Liebesleben in den letzten Jahren immer unter Verschluss.