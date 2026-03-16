Nick B Fly, Fabienne Erni, Nickless, To Athena, Bastian Baker und Leduc – sie nehmen an der diesjährigen Staffel von «Sing meinen Song – das Schweizer Tauschkonzert» teil. Als die Anfrage für die Show kam, zögerte Nickless «keine Sekunde» und sagte sofort zu. Anders sah es bei Leduc aus, der eine Hälfte des Duos Lo & Leduc bildet. Er wollte zuerst wissen, wer sonst noch in der Sendung mit dabei ist. «Weil: Wenn es mir bei allen Leuten auf dem Sofa ablöschen würde, dann wäre das eine strenge Zeit geworden», begründet der Berner.
Bastian Baker wurde bereits seit der ersten Staffel angefragt, doch zeitlich hat es nie geklappt – bis jetzt. Zunächst haderte er etwas mit der Sprache. «Schweizerdeutsch zu singen, war eine Herausforderung für mich», sagt der Westschweizer Musiker. «Ich habe den Song gewählt, weil ich den Refrain so super fand. Erst danach habe ich gemerkt, dass es auch noch Strophen auf Schweizerdeutsch gibt, die ich ebenfalls lernen muss.» Mit Nick B Fly ist zudem eine Newcomerin dabei – und die haut ihre Musikgspänli regelrecht vom Hocker. «Es ist, als würde sie das schon seit zehn Jahren machen», erklärt der beeindruckte Leduc.
«Ich bin nicht ausgebildet für das»
Zum dritten und letzten Mal wird «Sing meinen Song – das Schweizer Tauschkonzert» von Reggae-Musiker Dodo moderiert. Sei er bei der ersten Staffel noch blauäugig an die Sache herangegangen, seien in der zweiten plötzlich Themen aufgekommen, bei denen er nur dachte: «Ich bin nicht ausgebildet für das.» In seiner dritten und letzten Staffel ging es ihm deshalb vor allem ums Geniessen. Warum die Kandidaten Dodo als «den geilsten Host» bezeichnen und wer bei der Afterparty zuletzt nach Hause getorkelt ist, gibt’s im Video.
Die erste Folge wird am Montagabend, 16. März, um 20.15 Uhr auf 3+ ausgestrahlt, die Stars wagen sich an die Songs von Bastian Baker.