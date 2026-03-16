Bastian Baker wurde bereits seit der ersten Staffel angefragt, doch zeitlich hat es nie geklappt – bis jetzt. Zunächst haderte er etwas mit der Sprache. «Schweizerdeutsch zu singen, war eine Herausforderung für mich», sagt der Westschweizer Musiker. «Ich habe den Song gewählt, weil ich den Refrain so super fand. Erst danach habe ich gemerkt, dass es auch noch Strophen auf Schweizerdeutsch gibt, die ich ebenfalls lernen muss.» Mit Nick B Fly ist zudem eine Newcomerin dabei – und die haut ihre Musikgspänli regelrecht vom Hocker. «Es ist, als würde sie das schon seit zehn Jahren machen», erklärt der beeindruckte Leduc.