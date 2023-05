Zusammen geht es besser

«Bis zum nächsten Mal!»

«Wie lange muss er gebacken werden?», fragt Marina und schiebt den Rüeblikuchen in den Ofen. 45 Minuten später sitzen die Freiwilligen und ihre Gäste am Tisch in einem Nebenraum. Die Runde stimmt ein «Happy Birthday» an: Mariam hat Geburtstag. Dann bittet Roshan seine Landsfrau Fatemeh, den Kuchen anzuschneiden. Diese verteilt die Stücke. «Schmeckt sehr gut», sagt sie. «In Afghanistan kennen wir Kuchen mit Karotten nicht. Dafür solche mit viel Mandeln und Pistazien.»