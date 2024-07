«Es ist ein Privileg, das zu machen, was ich liebe»

Aber zurück ins Tessin. Hier spult Noè Ponti die Trainingskilometer im nationalen Leistungszentrum in Tenero ab: «Es ist ein Privileg, das zu machen, was ich liebe», sagt er zu seiner Motivation. Und wenn es beim gelegentlich etwas eintönigen Training langweilig werde, lässt er die Gedanken schweifen, freut sich aufs Wochen-ende – oder trällert einen Rap von Eminem: «Lose Yourself» möge er besonders. Vor drei Jahren in Tokio hätte aber alles anders kommen sollen. Da war das Centro Sportivo in Tenero plötzlich weit weg. Nach seinem Medaillen-Coup wollte Noè an der North Carolina State University in den USA Fuss fassen. Doch bald habe er realisiert, dass er nicht am richtigen Ort war. «Ich bin ein Charakter, der gern lacht und Spass hat. Aber in den USA verlor ich mein Lachen.» Gleichwohl sagt er: «Ich bin glücklich, dass ich es versucht habe. Aber ich bin auch sehr froh, dass ich wieder zurückgekehrt bin.» Das Tessin sei der Ort, an dem er Kraft schöpfe: «Hier habe ich alles, was ich brauche, meine Familie, meine Trainer und mein Schwimmbad.»