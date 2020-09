Schwinger Pirmin Reichmuth hat sich verlobt

Denn im kommenden Jahr stehen gleich mehrere Highlights an. Insofern es die Situation zulässt, wird Reichmuth am Kilchberg-Schwinget angreifen. Am nur alle sechs Jahre stattfindenden Fest dürfen nur die Besten des Sports teilnehmen. Und auch dem Jubiläumsschwingen in Appenzell fiebert Reichmuth schon fest entgegen. «Das ist eine der wenigen Möglichkeiten, in die Geschichte einzugehen!»