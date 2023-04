Der Traum vom Eigenheim – den hat sich Schwinger Remo Käser (26) erfüllt. Seit vergangenem November wohnt der Berner mit seiner Freundin Rebecca in den eigenen vier Wänden und damit aber auch irgendwie wieder bei den Eltern. Wie das? Remo Käser hat ein Mehrgenerationenhaus in Alchenstorf gebaut, dem Ort, in dem er aufgewachsen ist. Der 26-Jährige nahm die Schweizer Illustrierte auf eine «Tour de la Maison» mit und zeigte, dass im Haus direkt gegenüber seine Eltern wohnen.