Joel Wicki zeigt uns seine Liebsten

So oder so: Der gelernte Baumaschinenmechaniker, der derzeit in der Ausbildung zum Landwirt ist, verkörpert mit seiner bodenständigen und naturverbundenen Art die Tradition des Schwingens wie kaum ein Zweiter. Und auch das Entlebuch hat in ihm den perfekten Botschafter gefunden. Hella Schnider, seit zwei Jahren Gemeindepräsidentin von Flühli-Sörenberg, sagt nicht ohne Stolz: Wenn man sich einen typischen Entlebucher vorstellen will, wäre er genau wie Joel Wicki. Er ist bodenständig, respektvoll und bescheiden. Und er liebt die Landwirtschaft.»