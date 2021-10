Als Sie Kind waren: Was hat Ihr Vater immer zu Ihnen gesagt?

Er hat mir drei Botschaften mit auf den Weg gegeben, die mir auch heute noch sehr wichtig erscheinen. Erstens: Man kann dir alles wegnehmen ausser das, was du im Kopf hast. Also nähre deinen Kopf. Zweitens: Lass dir keine Grenzen setzen, du kannst alles erreichen. Wenn du etwas unbedingt willst und hart dafür arbeitest, dann ist alles möglich. Und drittens: Sei nie abhängig von einem Mann!