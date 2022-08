So tickt der neue Schwingerkönig Joel Wicki

In einem dramatischen Schlussgang legte der 25-jährige Joel Wicki nach 13 Minuten seinen Berner Gegner Matthias Aeschbacher auf den Rücken und holte sich am Sonntagabend am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln den Titel des Schwingerkönigs. Obwohl er körperlich «völlig leer war», wie er sagt, wollte er den Sieg unbedingt. «Mein Kopf wollte nicht verlieren», sagt Wicki im ersten Interview nach seinem grössten Erfolg.