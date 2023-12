Bling-Bling in Dubai

Abends dann das prunkvolle Staatsbankett im Königspalast. Die Musiker, verborgen hinter traditionellen Holzgittern, den Maschrabiyyas. Die Gerichte spiegeln omanische, afghanische und iranische Einflüsse. Aber Achtung, das Essen beginnt erst, als der Sultan diskret das Zeichen dafür gibt. Was hält der SP-Minister von diesem üppigen Empfang? «Wissen Sie, ich fühle mich überall wohl und passe mich der Umgebung an. Sei es bei einem Staatsbankett, einem Aperitif mit der Bevölkerung oder an einer grossen Konferenz. Man kann keine Politik machen, wenn man den Kontakt mit Menschen nicht mag. Wir haben mit dem Sultan institutionelle und persönliche Fragen angesprochen. Diese Art von Begegnung ermöglicht es, Menschlichkeit und Tiefe in die diplomatische Beziehung zu bringen.»