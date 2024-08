Ein Ende des Höhenflugs von Bazarrabusa ist vorerst nicht in Sicht. Während seiner Reise durch Belize hat er gerade erfahren, dass er in Dubai Teil einer Gruppenausstellung sein wird. Und nicht genug der Auszeichnungen für den bescheiden auftretenden Künstler: Irgendwann in den kommenden Wochen wird am Times Square in New York eines seiner farbenfrohen Kunstwerke auf Nordamerikas grösster Werbetafel zu sehen sein. Damit wird der Traum von Oibel1 noch ein Stück realer: «Ich möchte gern mit meiner Kunst international bekannt werden.»