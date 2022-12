Besuch in Denise Biellmanns erster und einziger Wohnung

Durch die Wohnung weht ein 70er-Jahre Flair und auch das Sofa ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Doch bald steht bei ihrem liebsten Möbelstück ein Wechsel an. Weil ein Möbelhändler hörte, dass sie sich ein neues Sofa wünscht, schenkte er Denise Biellmann eines. «Nächstens wird es geliefert, darauf freue mich mich sehr!» Was sich im Kleiderschrank von Denise Biellmann verbirgt, in welchen Momenten sie Turnschuhe gegen High Heels tauscht und auf welche Auszeichnungen sie besonders stolz ist – das und mehr seht ihr im Video.