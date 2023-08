«Ich hoffe, das war der richtige Entscheid, auch für meinen Mann und meine Tochter», erzählt die Zürcherin. Denn das Leben der kleinen Familie muss sich jetzt gerade neu ordnen. Während Jahren pendelte Maurer für ihre Jobs zwischen England und der Schweiz hin und her, jetzt steht vor allem ihr Mann Greg, mit dem sie seit zwei Jahren verheiratet ist, vor dieser Herausforderung. «Das Gute ist, dass er selbständig ist, er hat seine Mitarbeiter in London, kann aber gut von hier aus arbeiten», so Maurer. «Greg und ich sind ein super Team, wir waren viele Jahre befreundet, bevor wir ein Paar wurden.» Zurzeit wohnt das Paar mit Töchterchen Amélie bei Alexandras Mutter. Eine Wohnung ist zwar schon in Aussicht, diese ist aber erst ab April bezugsbereit.