«Selbstzweifel sind tief in uns verwurzelt»

«Ich bin nicht gut genug!» Diesen Gedanken hat laut Studien jede zweite Frau regelmässig. Nach einer nicht repräsentativen Umfrage bei meiner Instagram-Community sind es sogar fast 80 Prozent! Und das in einer Zeit, in der «Gender Equality», die Gleichbehandlung aller Geschlechter, oder «Female Empowerment», die gegenseitige Unterstützung und Förderung, so stark besprochen werden wie noch nie.