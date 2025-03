Bobpilotin und Doppelweltmeisterin Debora Annen

«Selbstzweifel und Druck bremsen mich aus»

Doppelweltmeisterin! Bobpilotin Debora Annen (22) gewinnt in der U23-Kategorie in Altenberg im Mono- und im Zweierbob. Nun schaut die Schwyzerin auf die Aktiven-WM in Lake Placid – und die Olympischen Spiele.