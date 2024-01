Selenski erobert Schweizer Herzen

Dienstag am WEF. Stargast ist der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (45). Da er am Abend nach seiner Rede im Kongresszentrum noch im Ukraine House erwartet wird, stehen nicht nur vier Jungs aus Davos mit ihren Handys am Strassenrand, sondern auch Hunderte WEF-Teilnehmer und Passanten. «Luag, jetzt kunnt no meh Polizei, krass», sagt einer der Jungs. Sie sind alle zehn Jahre alt und auf dem Weg nach Hause plötzlich in diese abgesperrte Zone geraten. Wegen Selenskis Sicherheitsmassnahmen bleibt einem nicht anderes übrig, als auf seine Ankunft zu warten. Nicht einmal, wenn man der Präsident von Moldawien ist und zum nächsten Meeting müsste. Die Polizisten, welche die Promenade sichern, sind schwer bewaffnet, wirken nervös und drängen die Menschenmenge durch Kommandos («Alli hina bis zur Kantonalbank!») und dann mit Absperrbändern zurück. Die Davoser Jungs stört es nicht. «Voll spannend» – «Wart, wia haisst de, wo sött koh, nomol gnau?»