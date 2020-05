Selina Gasparin in Uniform statt im Renndress

Pistole und Schlagstock am Gürtel. Man wüsste gut damit umzugehen, doch in aller Regel bleiben sie bestenfalls aufregende Requisiten für den Laien, der die Arbeit am schweizerisch-italienischen Grenzübergang von Campocologno GR im südlichsten Puschlav verfolgt. Auch jener Lenker bleibt gelassen und anständig, der kurz darauf angewiesen wird, umzukehren und ins italienische Veltlin zurückzufahren, weil seine Papiere einen Grenzübertritt nicht erlauben. «Die Leute hier haben fast ausnahmslos Verständnis», stellt die Uniformierte den Grenzgängern ein gutes Zeugnis aus. «Viele wirken müde, einzelne erzählen von ihren traurigen Schicksalen in Corona- Zeiten.» Die Menschen kommen aus einer schwer gebeutelten Region in die Schweiz. Vielleicht erklärt das die ruhige Szenerie. An der Nordgrenze soll das Grenzpersonal oft Anfeindungen durch Passierwillige ausgesetzt sein.