Sepp Blatter feiert seinen 90. Geburtstag!

Sepp Blatter sitzt an einem Holztisch im Bistro Napoleon in Visp. Er hebt das Glas, lächelt und schneidet die Torte an. «Geistig formidabel», sagt er über sich selber. «Als Leichtathlet würde ich mich derzeit aber nicht für die Olympischen Spiele qualifizieren – dafür als Sudoku-Spieler. Dort wäre mir eine Medaille sicher.»
Der Mann, der den Weltfussball zum globalen Erfolgsprodukt machte, feiert seinen 90. Geburtstag dort, wo er gross geworden ist: in Visp. Im Lokal seines Schwiegersohns Dominik Andenmatten (54). Neben ihm Tochter Corinne (64), der wichtigste Mensch in seinem Leben, «und gleichzeitig die Gastgeberin meiner Geburtstagsfeier», so Blatter. Auch Enkelin Selena (25) ist da, zusammen mit Freund Jonathan Heldner (26).
Ohne Fussball geht bei Sepp Blatter nichts!
Familie – das ist für ihn das Zentrum. Wenn er nach dem grössten Stolz seines Lebens gefragt wird, zögert er keine Sekunde: «Meine Familie mit Corinne, ihrem Mann Dominik und meiner Enkelin Selena.» Corinne wünscht ihrem Vater, dass «er den inneren Frieden findet und das Leben geniessen kann». Dies geht nicht ohne Fussball! «Dass ich diese Leidenschaft zu meinem Beruf machen konnte, ist das schönste Geschenk meines Lebens.» Dabei hatte sein Vater einst seinen einzigen Profivertrag als Spieler bei Lausanne-Sport zerrissen. «Er sagte: Damit wirst du nie Geld verdienen können», Blatter lacht, «es war eine Fehleinschätzung.»
Ein paar Schritte weiter in Visp steht ein Gebäude, das ihm fast so viel bedeutet wie die Fifa-Zentrale in Zürich: das Sepp-Blatter-Schulhaus. Hier hat er als Bub die Schulbank gedrückt – in der gleichen Klasse mit seinem Bruder Peter. Heute trägt es seinen Namen.
Und seine Ziele? Blatter lächelt. «Mein Arzt meint, mit meinem Herz könnte ich 100 werden – aber ich soll nicht mehr übertreiben.» Dann schaut er zu seiner Tochter und zu seiner Enkelin: «Das grösste Geschenk ist, dass ich mit meinen Liebsten zusammen sein kann.»