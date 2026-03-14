Sepp Blatter feiert seinen 90. Geburtstag!

Ohne Fussball geht bei Sepp Blatter nichts!

Familie – das ist für ihn das Zentrum. Wenn er nach dem grössten Stolz seines Lebens gefragt wird, zögert er keine Sekunde: «Meine Familie mit Corinne, ihrem Mann Dominik und meiner Enkelin Selena.» Corinne wünscht ihrem Vater, dass «er den inneren Frieden findet und das Leben geniessen kann». Dies geht nicht ohne Fussball! «Dass ich diese Leidenschaft zu meinem Beruf machen konnte, ist das schönste Geschenk meines Lebens.» Dabei hatte sein Vater einst seinen einzigen Profivertrag als Spieler bei Lausanne-Sport zerrissen. «Er sagte: Damit wirst du nie Geld verdienen können», Blatter lacht, «es war eine Fehleinschätzung.»