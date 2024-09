Immer wieder habe sich Gülsha Adilji (38), bekannte Schweizer Moderatorin und Comedienne, mit Männern getroffen – in der Hoffnung, dass es funken würde. Doch die Erwartungen wurden nie erfüllt, erklärt die Ostschweizerin gegenüber der «Neuen Zürcher Zeitung»: «Ich habe gigantische Fallhöhen kreiert.» Gleichzeitig seien die Dates so unfassbar langweilig gewesen, dass sie irgendwann beschlossen habe: Es reicht. Seitdem sei ihr Leben entspannter. «Ich bin öfters zu Hause, vertrödle meine Zeit im Internet, muss niemandem schreiben und warte auch nicht drauf, dass mir jemand schreibt.» Auch der Körperlichkeit misst die Moderatorin mittlerweile eine nicht mehr ganz so grosse Bedeutung zu: «Sex ist mir nicht mehr so wichtig.»