Show-Vorbereitung mit Nicole Berchtold & Salar Bahrampoori

Eine «Gufe» am Hemdärmel, eine andere am Kleidersaum – bei Mery’s Couture in Bad Ragaz herrscht geschäftiges Treiben. Mittendrin: Salar Bahrampoori (46) und Nicole Berchtold (46). Das Duo sucht das perfekte Outfit für die 49. Prix-Walo-Verleihung am 24. Mai. «Die Anprobe ist ein Schlüsselmoment», wissen Berchtold und Bahrampoori.