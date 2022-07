«Wir müssen Uri Sorge tragen»

Herr Steinegger, in den USA dominiert die Abtreibungsdebatte. Wird das Rad der Zeit zurückgedreht?

Franz Steinegger: Ich glaube, der Wind hat schon länger gekehrt. Ich hoffe einfach nicht, dass wir nun alle spinnen. In den USA scheint dies bereits der Fall. Aber letztlich ist es auch ein normaler Prozess. Gegenbewegungen hat es schon immer gegeben. Das merkt man auch am Stammtisch, wo die Leute frei sprechen. Aber wenn man schaut, was an den amerikanischen Hochschulen abgeht, bin ich doch besorgt. Ich hätte nicht gedacht, dass in der Abtreibungsfrage eine solche Wende stattfindet. Den Zustand, den wir in der Schweiz glücklicherweise noch haben, erachte ich als normal.