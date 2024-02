Was wären Sie als Kind gern geworden?

Balletttänzerin. Ich habe als Kind getanzt und nach der Lehrerausbildung noch eine Ballettlehrerausbildung angehängt. Am Tag habe ich unterrichtet, am Abend getanzt. Da war ich noch fit.



Und heute?

Mache ich Pilates (lacht). Dafür hat mir mein Mann ein Ballett-Abo vom Opernhaus geschenkt. Und mein Gottemeitli macht nun eine Ausbildung als Balletttänzerin. So bin ich immer noch mit einem Fuss in der Tanzwelt drin. Hatten Sie einen Spitznamen? Nein, Priski fand niemand passend.



Für wen haben Sie als Teenager geschwärmt?

Bei den Männern waren das Brad Pitt und Johnny Depp. Als Frau sehr imponiert hat mir Madonna. Eine Frau, die sagt, was sie will, die sich durchsetzt. Ich lief auch so rum wie sie.



Das heisst?

Mit kurzem T-Shirt, Netzleibchen, Strumpfhosen. 80er-Jahre-Stil halt. Ich habe gehofft, Madonna zeigt uns auf coole Art und Weise, wie man älter wird. Doch leider finde ich sie zumindest optisch nicht mehr so cool.



Wie sah Ihr Zimmer aus, als Sie 16 waren?

Die Wände waren voll mit Postern aus «Bravo», etwa einem Starschnitt der Serie «Die Profis» mit Martin Shaw.



Wovon haben Sie zuletzt geträumt?

Ich träume immer wieder, dass ich zu spät in eine Sitzung komme.



Welches Ereignis hat Ihr Leben verändert? Die Geburt meiner drei Kinder. Aber auch, wie man in die Elternrolle hineinwächst. Die grosse, bedingungslose Liebe meinen Kindern gegenüber beeindruckt mich noch heute.