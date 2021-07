Sie bleibt stets am Ball

Digitalisierung kann auch Angst machen – Stichwort Jobverlust. «Zum Glück leben wir in einem Land, in dem man sich weiterbilden kann», so Engetschwiler. «Ich bin froh, wenn die Besucherinnen und Besucher des Digitaltags das Gespräch mit uns suchen.» Ein älteres Pärchen ist ihr in Erinnerung geblieben. «Es hatte eine ganze Liste an Fragen dabei und ging von einem Stand zum nächsten, um die Themen mit den Experten zu besprechen.»