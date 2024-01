«Sie dürfen Lord zu mir sagen»

Odermatt: Ja. Bei den Speed-Fahrern ist die Stimmung entspannter und chilliger als bei den Technikern. Bei ihnen geht es oft hektisch zu und her. Die Anspannung ist grösser. Das ist auch ein wenig dem Programm geschuldet. Slalomfahrer gehen rasch mal irgendwo in den Bergen trainieren, reisen am Vorabend zur Startnummernauslosung an den Weltcup-ort, wo sie am nächsten Tag das Rennen bestreiten und gleich wieder nach Hause fahren. Die Speed-Fahrer dagegen reisen am Montag an, packen ihren Koffer mal ganz aus. Am Dienstag und Mittwoch ist Training, jeder ist easy drauf, am Donnerstag findet auch mal nichts statt. Am Abend sitzt man auch mal länger zusammen. Freundschaften lassen sich im Speed-Bereich auch mit Athleten aus anderen Nationen pflegen.