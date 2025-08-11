Sie ist das Schweizer Gesicht der Fussball-EM

Das Powerbündel machte seine ersten Schritte beim FC Stans, wechselte dann zum FC Luzern. Seit sieben Jahren spielt Reuteler in der deutschen Bundesliga für Eintracht Frankfurt. Und seit 2017 ist sie ein Teil der Schweizer Nati. Schon im Vorfeld war klar: Diese EM soll Veränderung bringen. Sichtbarkeit. Aufschwung. Doch die Wochen davor waren schwer. Die Nati verlor alle Spiele in der Nations League, stieg ab. Dann kam die schmerzhafte Niederlage gegen die U15-Junioren des FC Luzern – und die Häme in Medien und sozialen Netzwerken war heftig. Mama Evelyne erzählt: «Das hat mich sehr traurig gemacht. Ich fragte mich, ob die Leute überhaupt für die Mädchen auftauchen werden.» Doch sie kamen. In Scharen. Und in einer Zahl, die es so nie zuvor gab. 657 291 Fans verfolgten die Spiele live – neuer Rekord! «Das, was an dieser EM passiert ist, können wir nicht beschreiben», sagt Evelyne, «ich kriege Hühnerhaut, wenn ich daran denke.» Und Géry ergänzt: «Es ist besser als alles, was wir uns je erträumt haben. In Neuseeland an der WM letztes Jahr waren gerade mal 20 Fans vor Ort. Und nun war das ganze Stadion rot-weiss!»