Ein grosses Interview in der NZZ, unzählige Berichte in den Regionalzeitungen, ausführliche Porträts in Radio und TV. Mit ihrer überraschenden Wahl in den Nationalrat ist Farah Rumy (32) zum Medienstar geworden. «Mein Leben hat sich in den letzten Monaten ziemlich verändert», sagt die SP-Politikerin zu Hause in Grenchen SO.