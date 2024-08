Er wirkt überwältigt, hält kurz inne, als er die Maison Suisse betritt, wo ihm 500 Fans frenetisch zujubeln. Doch dann streckt Roman Mityukov die Hände in die Höhe. Kurz zuvor hat der 24-jährige Genfer Bronze geholt über 200 Meter Rückenschwimmen. «Es ist unglaublich, ich habe davon geträumt, und nun habe ich diese Medaille», erzählt er begeistert – und ein bisschen müde. Nur vier Stunden Schlaf hat er vor der Feier bekommen. «Ich werde noch viel Zeit haben zu schlafen, in den Sommerferien», meint er mit einem Lachen. So ganz realisiert hat er noch nicht, was passiert ist. «Ich brauche wohl noch ein paar Tage. Aber es ist toll, die Freude all der Leute hier zu spüren. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich bin sehr stolz.» Seine 1:54,85 Minuten sind zugleich Schweizer Rekord – Mityukov ist zudem erst der vierte Schweizer überhaupt, der eine Medaille im Schwimmen holen kann. Der Genfer, der noch bei seinen Eltern wohnt, ist mit 1,80 Meter für einen Rückenschwimmer eher klein. Deshalb glaubt er, mehr trainieren zu müssen als andere. Und das hat er in den vergangenen zwei Jahren intensiv getan. Neben dem Schwimmen studiert der junge Mann mit russischen Wurzeln Rechtswissenschaften. Ebenso ehrgeizig. Geträumt hat er von Gold – geholt hat er Bronze. Doch in vier Jahren sind wieder Olympische Spiele.