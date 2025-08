«Es wird jetzt alles besser»

Doch nicht nur die Tatsache, dass das einjährige Töchterchen in der Nacht nicht mehr durchschläft, macht Christina Hänni zu schaffen, sie ist auch mit den beiden Schläfchen der Kleinen am Tag nicht mehr zufrieden. «Das Erste schiebt sich auf einmal total nach hinten, sie weigert sich, sie möchte nicht schlafen, obwohl sie müde ist, sie quält sich, sie will nicht», so Hänni. Das zweite Schläfchen sei jeweils am Nachmittag, doch es sei mittlerweile viel kürzer. Über kurz oder lang werde es wohl auf nur noch ein Schläfchen, und zwar am Mittag, hinauslaufen.