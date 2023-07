Sie setzt alles auf eine Karte

Noch ein Wunsch erfüllte sich für sie: Ihr Freund, der norwegische OL-Profi Kasper Fosser (24) holte ebenfalls Gold. «Es war unser Traum, gemeinsam zuoberst zu stehen.» Im Final steckte sie dann emotional in einem Dilemma: Freund Fosser und Schweizer Teamkollege Matthias Kyburz kämpften erbittert um den Sieg. Für wen hoffte Aebersold in dieser Situation? «Es ist schwierig für mich», sagt die 25-Jährige lachend, «aber bis jetzt war ich immer auf Kaspers Seite, und das wird auch so bleiben.» Mit ihrem Team ist Aebersold trotzdem eng verbunden. «Das liebe ich am OL: Wir sind eine grosse Familie.» Ihr Team und das von Fosser haben sie schliesslich auch verkuppelt. «Ich hatte keinen Freund, und alle fanden, er sei ‹en Herzige› und dass es zwischen uns passen könnte.» 2020 sprang der Funke in einem Trainingslager in Tschechien.