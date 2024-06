Heute ist er quasi cheftrainer in der Schweizer Fussballküche, zuvor war Francesco Baraldo Sano Brotverkäufer in New York, Steward bei Alitalia, Hotelier in Tarvisio (It): Der Koch der über 50-köpfigen Schweizer Delegation hat viel erlebt in seinem bewegten Leben. «Vor gut einem Jahr habe ich bei der Schweizer Nationalmannschaft meinen Traumjob gefunden. Ich bin zwar Italiener, aber mein Herz schlägt für die Schweiz!», sagt der diplomierte Betriebswirtschaftler, der auch den italienischen Serie-A-Klub Udinese an Heimspielen bekocht. Wenn Francesco Baraldo Sano das Buffet aufbaut und schön dekoriert, fühlt man sich wie im Schlaraffenland. Es gibt immer einen Fisch und zwei Fleischsorten: Kalbs-, Rinds-, Lamm- oder Geflügelfleisch. Oder auch mal ein Hirschgulasch. Zur Aus-wahl stehen zehn verschiedene Gemüsebeilagen, Pasta und Risotto. Desserts werden ohne Butter und Zucker zubereitet. «Als Süssstoffe verwende ich Aloe-, Ahorn- oder Dattelsirup. Oder Honig», erzählt der Zauberer am Herd. Tabu auf dem Menüplan sind Zwiebeln, Knoblauch und Lauch. Sie können Blähungen verursachen.