Die weltweit einzige Schabzigerfabrik steht bis heute in Glarus. Geschäftsführer der Geska AG – der Name steht für Gesellschaft Schweizer Kräuterkäsefabrikanten – ist seit 2020 Reto Hiestand (53). Kein einheimischer Glarner, sondern ein Schwyzer, noch nicht einmal Käser, sondern gelernter Feinmechaniker. Mit Käse kennt sich Hiestand trotzdem aus, denn schon als Bub «käste ich in unserer Dorfkäserei». Sogar während seiner Militärzeit sei er jeweils samstags heimgekehrt, um dem örtlichen Käser zu helfen, die schweren Laibe zu wenden und zu pflegen.