Die Zahlen sind erschreckend: In Zeitungen, im TV, im Radio und in den Onlinemedien dominieren bis heute Männer. Laut dem Global Media Monitoring Project handeln im Jahr 2016 Berichte weltweit zu 82 Prozent von Männern. In der Schweiz sieht es mit 75 Prozent nicht viel besser aus. Um Frauen sichtbarer zu machen, präsidieren Verleger Michael Ringier und CEO Marc Walder die Equal-Voice-Initiative, die von CFO Annabella Bassler initiiert wurde. Mit verschiedenen Massnahmen (siehe Interview oben) sollen Frauen in der Berichterstattung mehr Gewicht erhalten. So gibt es zum Beispiel eine interne Liste von Expertinnen, damit nicht nur immer Männer in den Medien in dieser Rolle auftreten. Im Juni erscheint ein Equal-Voice-Magazin, das auf spielerische Weise Rollenbilder und unbewusste Vorurteile beleuchtet – etwa in Doppelinterviews von Paaren. Die Persönlichkeiten aus dem Advisory Board fungieren als Botschafter und tragen über ihre Netzwerke Equal-Voice in die Welt. Das Ziel von Initiatorin Annabella Bassler ist, dass Equal-Voice international Schule macht. «Und wenn wir durch unsere Medien das eine oder andere Unternehmen auch noch davon überzeugen können, mehr Frauen in Toppositonen zu bringen, wäre das grossartig.»