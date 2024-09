Wir haben eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt. Warum eigentlich?

Annina Hess-Cabalzar: Wir haben eine für alle zugängliche Gesundheitsversorgung mit einem Riesenangebot. 2012 haben wir ein kommerzielles System eingeführt, das von vielen ausgenützt wird. Die Krankenkasse ist kein Abonnement, sondern ein Sozialwerk.

Brida von Castelberg: Je höher die Prämien, desto höher die Ansprüche. Das Vertrauen in die Selbstheilung des Körpers ist etwas verloren gegangen. Ein verstauchter Knöchel heilt meistens in drei Wochen von selbst.

Hess-Cabalzar: Niemand denkt mehr, dass es doch etwas Gutes ist, wenn man keine Leistung in Anspruch nehmen muss. Stattdessen versuchen viele, Ende Jahr noch unnötige Leistungen zu beziehen, wenn sie die Franchise abbezahlt haben. Es muss einem auch bewusst sein, dass zu viel Medizin schadet! Wenn ich als ältere Person jeden Tag 15 Tabletten nehmen müsste, würde ich mich schon fragen, ob das noch Sinn ergibt.

von Castelberg: Viele – vor allem junge – Menschen finden keinen Hausarzt mehr und gehen deshalb direkt in die Notaufnahme. Auch das treibt die Kosten in die Höhe.

Hess-Cabalzar: Es muss jetzt einfach ein Umdenken stattfinden. Aber bei allen, nicht nur bei den Patienten! Auch bei den Ärzten, in den Spitälern und bei den Krankenkassen.