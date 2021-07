Wie wir in den letzten Wochen medial erfahren haben, ist des Fussballers Ruf immer auf Messers Schneide. An einem Tag gefeiert, am nächsten Tag verflucht. Fussballprofis stehen im Rampenlicht, werden auf Schritt und Tritt überwacht, und auf ihnen liegt ein konstanter Leistungsdruck – auf und neben dem Feld. Ihr privates Leben wird beleuchtet, kommentiert und zur Schau gestellt, ihre Leistungen auf dem Platz werden konstant bewertet, kritisiert und interpretiert. Fussballer wirken in unserer Gesellschaft unnahbar, unantastbar, fast unmenschlich und eher wie Halbgötter, die in einer anderen Welt leben. Dies führt dazu, dass die Erwartungen an sie von vielen riesig sind und sie einerseits völlig vergöttert, aber andererseits auch sehr schnell verteufelt werden. Fussballer müssen gemäss Gesellschaft selbstüberzeugt, aber nicht überheblich sein. Ehrgeizig, aber gleichzeitig bescheiden. Konstanz zeigen, aber dennoch überraschen. Eigentlich ein Task der Unmöglichkeit, als Mensch all diese gegensätzlichen Erwartungen zu erfüllen.