Sieger mit Schlips und Charme

Das Sportjahr 2024 ist intensiv. Gesamtweltcupsiege bei den Skicracks, Silber an der Eishockey-WM, Medaillenrekord an der Leichtathletik-WM, die Fussballnati zieht an der EM in den Viertelfinal ein – und zum krönenden Abschluss kämpfen die Athletinnen und Athleten bei den Olympischen und Paralympischen Spielen um Medaillen.