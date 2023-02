So tickt Ski-Star Loïc Meillard

Odermatts Selbstsicherheit fehlt noch

Immer öfter findet Meillard den perfekten schnellen Schwung. In drei verschiedenen Disziplinen stand er diesen Winter bereits auf dem Podest, siegte im Riesenslalom in Schladming. Holte an der WM Silber hinter Marco Odermatt (25) der momentan alles so überstrahlt, dass Meillards starke Saison beinahe untergeht.