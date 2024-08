Die Saison ist für Simon Ehammer noch nicht vorbei. Es warten unter anderem die Athletissima in Lausanne, Weltklasse Zürich, allenfalls der Diamond-League-Final in Brüssel. Er will weiterhin als Zehnkämpfer und als Weitspringer an den Start gehen und auf diese beiden Disziplinen bauen. Das grosse private Highlight jedoch findet Ende September statt. Dann heiratet Simon Ehammer im kleinen Kreis in Österreich seine grosse Liebe Tatjana. Die Ringe dafür haben beide bereits ausgesucht. Olympische Ringe sind in vier Jahren wieder ein Thema. 2028 finden die Spiele in Los Angeles statt. Dann sind es 40 Jahre seit der letzten Schweizer Leichtathletik-Medaille an Olympia – 1988 holte Werner Günthör in Seoul Bronze im Kugelstossen. «Ich denke, das war der Grund, warum es jetzt nicht geklappt hat», meint Ehammer mit einem Lächeln und nippt an seinem Drink. «Ich werde die Medaille in vier Jahren holen – 40 Jahre nach der letzten. Das tönt viel besser als 36 Jahre.»