Simonetta Sommaruga und das Geheimnis des Wanderns

In Merligen liegen überall Blätter rum, die vom letzten Hagelzug 24 Stunden zuvor richtiggehend zerlöchert sind. Geranien hängen kaputt vom Balkon runter. Das beeindruckt nicht nur Winzerin Petra Zimmermann und ihre Freundin Vreni Christen aus Oberflachs, die nicht verhagelt werden wollen. Auch die Bundesrätin geht auf Nummer sicher und steigt wie 40 weitere Wanderer in Merligen in einen bereitstehenden Bus, der direkt zu den Höhlen fährt. Eine Leserin bedankt sich am Abend bei der Reiseleitung: «Ich bin froh, dass die Bundesrätin in Merligen den Bus genommen hat, ansonsten hätte ich mich irgendwie dazu verpflichtet gefühlt weiterzuwandern, obwohl ich recht Angst vor dem Gewitter hatte.»