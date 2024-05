Mein Tipp an andere Auswanderer: Ich selbst sehe mich nicht als klassischen Auswanderer, da ich der Schweiz nicht den Rücken zukehre. Ich fühle mich als eine Art Doppelheimatbürger. Meine Sockenschublade ist in Kiew, das Auto in der Ukraine angemeldet, und in der Schweiz zahle ich Steuern, Krankenkasse und beteilige mich am politischen und kulturellen Leben. Ich kann mir gut vorstellen, eines Tages wieder mehr Zeit in meinem Mutterland zu verbringen. Ein Tipp von mir wäre: Geniesst das Doppelleben! Als Schweizer im Ausland habe ich das Privileg, von zwei Kulturen getragen und inspiriert zu werden. Und keiner sagt, man müsse sich entscheiden.