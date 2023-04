Im Covern von anderen Liedern haben Baschi, Anna Rossinelli, Seven und Co. bereits Übung. Doch erkennen die Stars der diesjährigen Sing-meinen-Song-Staffel ihre eigenen Songs und die ihrer Musiker-Kollegen auch noch, wenn die Songtexte in einer anderen Sprache daherkommen? Wie sich Luca Hänni, Joya Marleen oder EAZ in unserem Lyrics-Quiz schlagen, erfahrt ihr im Video.

Sina Albisetti