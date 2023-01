«S'isch äifach geil»

Es ist noch nicht lange her, da sprach man von einem anderen möglichen Gesamt-Weltcupsieger: Loïc Meillard (26) für den Schweizer Riesenslalom-Trainer Helmut Krug «von der Gabe, der Beweglichkeit, der Technik her der beste Skifahrer der Welt». Was eben nicht gleichbedeutend mit dem schnellsten der Welt ist, wie die vergangenen zwei zähen Saisons zeigten. Odermatt und Meillard trainierten jahrelang zusammen, pushten sich, das Team wuchs eng zusammen; die Umarmung im Zielraum zwischen den beiden nach dem gemeinsamen Riesenslalom-Podium spricht Bände. Tags darauf verpasst Meillard das Treppchen bloss um eine Hundertstelsekunde. Dennoch: Nun läufts dem Walliser rund – drei Podeste in drei Disziplinen fuhr er diesen Winter heraus. Das überrascht seine Mitstreiter aus dem Slalomteam nicht. «Er fuhr seit Juli praktisch alle Trainingsbestzeiten», hält Daniel Yule (29) fest. Er selbst hat vor drei Jahren in Adelboden gewonnen, als erster Schweizer seit 13 Jahren. Es war damals eine grandiose Saison für ihn, und so kennt auch er das Gefühl der Leichtigkeit, wenn Erfolg um Erfolg kommt. «Ich wusste: Einfach die Stöcke runter, dann bin ich schnell.»