«Ich spürte: Alle sind erleichtert»

Mauro Caviezel ist schon in der Kindheit in Lenzerheide GR ein Draufgänger, hat ständig Schürfungen. Im Umgang ist er ruhig, eloquent, angenehm. Doch auf den Ski am Limit zu fahren, immer 100 Prozent, «das ist mein Charakter». Er trägt Caviezel eine Reihe von Verletzungen ein, vom Kreuzbandriss über eine Schulterluxation bis zu Blessuren an der Hand, dem Meniskus, der Achillessehne. Er holt sogar Podestplätze mit gebrochenem Finger. Insgesamt schafft er es zwölfmal aufs Treppchen, er hat einen Weltcupsieg und eine WM-Medaille.