«Das war Schicksal», hält Pirmin Zurbriggen gleich am Anfang fest, «im guten Sinne!» Das Gespräch beginnt hoch oben über Zermatt, in der Bergstation Klein Matterhorn, wo sich Ende Oktober Beat Feuz & Co. auf den Weg zum Start der neuen Weltcupabfahrt machen werden: ein Spektakel mit Start in der Schweiz und Ziel in Italien. Franz Julen, 64, ist OK-Präsident und die treibende Kraft der Innovation, Zurbriggen, 59, Botschafter und Berater. Doch hier auf 3883 m ü. M. blicken die beiden nicht nur auf die Strecke des Rennens, dessen Austragung wegen Schneemangels auf den letzten Metern immer noch gefährdet ist – am Samstag fällt der Entscheid. Sie schauen auch weit zurück in ihre gemeinsame Vergangenheit. Welche Skilegende Zurbriggen eben als positiv schicksalhaft bezeichnet und Julen als «emotional, aber auch für meinen nachherigen beruflichen Werdegang ganz entscheidend».