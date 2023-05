Corinne Suter (28) hat eine ereignisreiche Ski-Saison hinter sich. Im norwegischen Kvitfjell belegte sie im Downhill den ersten Platz, in der Weltmeisterschafts-Abfahrt in Courchevel holte sie Bronze – obwohl vorerst gar nicht sicher war, ob sie daran überhaupt teilnehmen konnte. Denn bei ihrer Abfahrt in Cortina d’Ampezzo stürzte Corinne schwer, zog sich Schrammen im Gesicht zu und erlitt eine Gehirnerschütterung. Doch die Schwyzerin ist so leicht nicht unterzukriegen und so erkämpfte sie sich die Bronze-Medaille an der Weltmeisterschaft.