Etwas gemütlicher geht Corinne Suter (28) die Skisaision 2022/23 an. Weil die Weltcup-Abfahrt in Zermatt wegen Schneemangels ausfiel, blieb ihr etwas mehr Zeit für Erholung neben der Piste und so gönnte sich die Abfahrts-Olympiasiegerin von Peking eine kurze Auszeit in Paris. Dies mit allen schönen Dingen, welche die französische Hauptstadt zu bieten hat. Einblicke ihres Kurztrips teilt sie mit ihren Fans auf Social Media.