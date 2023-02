Marco Odermatt auf Sightseeing-Tour durch San Francisco

Dass die letzen Rennen der Ski-Saison in den USA ausgetragen werden, findet nicht bei allen Zuspruch. Da der Ski-Zirkus bereits in Amerika beginnt, denken viele, dass eine Rückkehr am Schluss aus ökologischen Gründen unsinnig sei. Diese Meinung teilen auch einige Athleten selbst, der österreichische Skirennläufer und Klimaaktivist Julian Schütter (24) reichte dazu beim Weltskiverband FIS einen offenen Brief ein.