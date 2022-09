Liebes-Aus bei Zenhäusern und Hüberli

Tanja Hüberli hatte in den letzten Tagen ebenfalls volles Programm: An den Schweizer Meisterschaften auf dem Berner Bundesplatz wurde sie ihrer Favoritenrolle gerecht. Zusammen mit Bachvolleyballerin Nina Brunner holte sie dort die Goldmedaille. Die beiden Frauen triumphierten bereits zum vierten Mal in Serie an den nationalen Meisterschaften.