Skicrack Loïc Meillard offenbart seine zweite Leidenschaft

Ski aus dem vorigen Jahrhundert hat sich Loïc Meillard (27) an die Füsse gebunden, um hier in Thyon-Les Collons VS fürs Bild zu posieren. Er macht gern mit, Fotografie ist die zweite grosse Leidenschaft des Skicracks, der sich vergangene Saison hinter Überflieger Marco Odermatt als Nummer 2 des Gesamtweltcups positioniert hat. In den Medien wurde er schon als Stan Wawrinka des Skisports bezeichnet. «Diese Zuordnungen sind Blabla», meint er lachend.